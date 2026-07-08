Под Пермью растет 140-летняя сосна с десятью стволами

Фото: Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми

На территории Перми находится несколько старовозрастных деревьев. Они пережили несколько эпох, их возраст превышает 100-200 лет. Об одном из феноменов рассказало городское управление по экологии и природопользованию.

Необычный экземпляр растет на открытой поляне в Левшинском участковом лесничестве уже более 100 лет. Сосна обыкновенная привлекает внимание аномальным строением. Вместо одного привычного ствола у дерева образовалось десять. Общий диаметр сосны составляет более 100 см, высота достигает 26 метров.

Экологи причиной редкого строения дерева считают повреждение верхушечной почки на ранних этапах ее формирования. Точка роста была сломана либо под воздействием насекомых-вредителей, либо из-за неблагоприятных метеоусловий.

В результате естественного замещения погибшего побега дерево дало сразу несколько новых верхушек, впоследствии развившихся в полноценные стволы. Дополнительным фактором, повлиявшим на внешний вид сосны, стали суровые уральские морозы. Сильные перепады температур вызвали глубокие трещины на коре, которые усугубляются постоянными порывами ветра, характерными для открытого пространства.

Определенный ущерб сосне также нанесли животные, птицы и различные членистоногие, питающиеся древесной оболочкой.

Дерево признано старовозрастным и находится под наблюдением лесопатологов. Специалисты проводят регулярный мониторинг сосны для оценки ее жизнеспособности и сохранности уникального природного феномена.

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