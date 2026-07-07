Таможня рассказала о самых частых нарушениях в аэропорту Перми

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рост пассажиропотока и количества международных авиарейсов не оказали значительного влияния на рост правонарушений через таможенный пост в аэропорту Перми. Возбужденные дела об административных правонарушениях остались на уровне аналогичного периода прошлого года.

Пермская таможня с января по июнь возбудила 155 дел, годом ранее − 149. При этом пассажиропоток в аэропорту «Большое Савино» вырос с 89 353 до 156 291 человека, количество международных авиарейсов – 460 до 811.

«Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено увеличением полетов авиакомпаниями по основным туристическим направлениям в Египет и Турцию», – отметил начальник поста «Аэропорт Пермь» Пермской таможни Дмитрий Шумков.

В число наиболее частых нарушений стали: 131 факт перемещения товаров, включая продукты питания; восемь - незаконное перемещение наличных денежных средств; семь – превышение норм ввоза табачной продукции; пять – ввоз коммерческих партий под видом товаров для личного пользования; четыре – превышение норм ввоза алкогольной продукции.

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