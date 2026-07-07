В Прикамье вдове погибшего участника СВО восстановили права на выплаты

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко принял участие в восстановлении прав вдовы погибшего участника СВО. Долгое время женщина не могла оформить положенные меры господдержки.

Жительница Прикамья рассказала, что муж сначала пропал без вести, а затем был признан погибшим. Закрепленная за участником СВО воинская часть на протяжении нескольких месяцев не отвечала на ее запросы.

Игорь Сапко после поступившего в его адрес обращения направил запрос военному прокурору Объединенной группировки войск. Ведомство провело надзорные мероприятия по обращению заявительницы и выявило в деятельности должностных лиц войсковой части нарушения.

По итогам рассмотрения вопроса вдова погибшего жителя Прикамья получила в полном объеме все необходимые выплаты.

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