В СВО погиб 25-летний военнослужащий из Александровского округа Прикамья

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

В Александровске 8 июля состоится прощание с погибшим в ходе проведения СВО местным жителем. При выполнении боевого задания погиб Самойлик Александр Константинович. Ровно через два месяца ему исполнилось бы 26 лет.

Гибель земляка официально подтвердила окружная администрация. Последние воинские почести погибшему военнослужащему отдадут с 11:00 в прощальном зале на ул. Кирова, 38. Захоронение пройдет на городском кладбище.

Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь.

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