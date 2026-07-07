В квартиру жилого дома Соликамска обвалились крыша и потолок

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В Соликамске произошел обвал в кровли в помещение жилой квартиры.

Многоквартирный дом на ул. Осокина находится в аварийном состоянии и подлежит расселению. Ремонт здания управляющей компанией не производится, местные власти меры к расселению жильцов не предпринимают.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах для восстановления прав жильцов.

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