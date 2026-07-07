Суд объявил в розыск бывшую управляющую танцевальным клубом в Перми

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей управляющей танцевальным клубом «Galladance». Топ-менеджер 7 июля не явилась на оглашение приговора. Постановлением суда осужденную объявили в розыск.

В период с 2020 года по 2024 год Елизавета Красносельских являлась управляющей в танцевальном клубе. Женщина похитила 1 372 999 руб., принадлежащие владельцу заведения.

Для извлечения личного обогащения г-жа Красносельских разработала специальную схему. Она предлагала одному из членов клуба индивидуальные скидки и блоки уроков с последующей оплатой услуг на личные счета обвиняемой.

С целью сокрытия преступных действий, осужденная вносила часть полученных от клиента денежных средств в кассу танцевального клуба, другую оставляла себе. Своими действиями топ-менеджер обманывала руководство «Galladance» и вводила в заблуждение постоянного посетителя относительно своих истинных намерений.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала. Она пояснила, что вверенные ей 734 734 руб. присвоила по причине возникших финансовых трудностей, мошеннических действий с ее стороны не было.

Суд признал Елизавету Красносельских виновной в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Судебным решением фигурантке уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. руб. С осужденной в пользу потерпевшей постановлено взыскать 1 372 999 руб. в качестве возмещения имущественного вреда.

«Доводы Красносельских о присвоении вверенных ей денежных средств клуба своего подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашли. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба районного суда.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru