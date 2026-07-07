В аэропорту Перми приступили к асфальтированию перрона и пути руления

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Краевой Минтранс рассказал о ходе реконструкции инфраструктуры Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Объем запланированных работ включает: обустройство перрона, инженерных коммуникаций и освещения, рулежной дорожки «С» и пути руления.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры», генподрядчиком – АО «Уралмостострой».

На всей территории реконструкции аэропорта подрядчик демонтировал существующее бетонное и асфальтовое покрытие общим объемом бетона 15 тыс. куб. метров; произвел выемку около 200 тыс. куб. метров грунта на глубину 3 метров; измельчил бетон до мелкой фракции с дальнейшим ее использованием для основания дорожной одежды.

В число других работ вошли: засыпка котлованов измельченным бетоном толщиной слоя в 50 см для замены естественного основание и усиления прочности; послойная отсыпка противопучинистого слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 2 метра для защиты основания от перепада температур.

«После этого этапа предстоит поверх уложить слой щебня 25 см и четыре слоя асфальта суммарной толщиной 25 см», – дополнили в краевом ведомстве.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

На пути руления этапы кроме асфальтирования подрядчик уже завершил. Из общего объема асфальта рабочие уложили 35%. На перроне завершается устройство противопучинистого слоя, асфальт уложен на 10%.

На рулежной дорожке «С» готовность засыпки котлована составляет 78%, обустройство протипопучинистого слоя – 36%. Продолжается переустройство сетей связи.

Параллельно на участке реконструкции «Большого Савино» подрядчик возводит насосную станцию и водосточно-дренажную сеть, обустраивает освещение. Проект также включает монтаж систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней.

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