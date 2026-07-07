Рост погрузки на железной дороге в Прикамье за июнь составил 2,3%

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская железная дорога подвела итоги работы по погрузке продукции среди регионов присутствия в июне. В Пермском крае отмечен рост на 2,3% при месячном объеме 3,5 млн тонны. Общий объем с начала года составил 20,9 млн тонны (-0,1%).

Возросшие показатели с января по июнь зафиксировали по четырем видам продукции: химические и минеральные удобрения – 10,1 млн тонны (+4,7%); нефть и нефтепродукты – 3,8 млн тонн (+4,6%); строительные грузы – 1,9 млн тонны (+4,9%); цемент – 549,1 тыс. тонны (+34,5%).

С начала года снижение показали: промышленное сырье и формовочные материалы – 1,9 млн тонны (-8,5%); химикаты и соды – 1,2 млн тонны (-17,4%); кокс – 601,6 тыс. тонны (-22,8%).

Лучшие по объемам погрузки на сети РЖД в июне стали: Кемеровская область – 17,1 млн тонны; Свердловская область – 4,1 млн тонны; Белгородская область – 3,7 млн тонны.

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