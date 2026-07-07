Волонтеры Прикамья просят помочь в поисках пропавшего пожилого человека

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» | ВКонтакте

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» обращается просит оказать помощь в установлении местонахождения Соловарова Николая Ивановича 1960 года рождения. Пожилой человек днем 5 июля ушел из дома в деревне Новая Каменка Ильинского муниципального округа. Он может двигаться по трассе «Ильинский – Пермь».

Волонтеры просят отозваться очевидцев, владельцев авторегистраторов или людей, которые могли его подвезти. Николай Иванович нуждается в медицинской помощи.

Пропавшему жителю Пермского края на вид 70 лет. Его рост – 162-165 см, телосложение – худощавое, лицо – смуглое, глаза – зеленые, волосы – короткие темно-русые с сединой. Носит темно-русые усы с сединой. Среди особых примет: татуировка в виде буквы «Г» на левой руке и невнятная речь.

Николая Соловаров вышел из дома в зеленой камуфляжной футболке, голубых джинсах, синих носках и разноцветных кроссовках.

Любую информацию о пропавшем Соловарове Николае Ивановиче просьба сообщить по тел.: 8 (922) 345-67-02, «112» или «02».

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