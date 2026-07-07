В Прикамье выросло число тяжелых пациентов, которых эвакуирует санавиация

Фото: пресс-служба Минздрава Прикамья

Специалисты отделения санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы подвели предварительные итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. За это время медики выполнили около тысячи экстренных выездов и оказали помощь сотням жителей региона.

С начала года бригады санавиации эвакуировали более 650 пациентов из городов и районов Пермского края. Еще 229 человек были прооперированы на месте без транспортировки в краевой центр.

Воздушная санитарная служба совершила 112 вылетов. Медицинскую помощь получили 269 человек, в том числе девять детей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выполнено 96 вылетов, а помощь оказали 189 пациентам.

Особое внимание специалисты обращают на рост числа тяжелых больных. Количество пациентов, которых перевозят в крайне тяжелом состоянии и подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких во время транспортировки, за год увеличилось почти в два раза. При этом 94% пациентов доставляют в специализированные медицинские учреждения уже в первые сутки после их поступления в районные больницы.

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