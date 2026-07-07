Скончался выдающийся организатор скорой помощи в Перми Вячеслав Тиунов

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила об уходе из жизни 4 июля выдающегося коллеги. В возрасте 76 лет скончался талантливый врач и организатором здравоохранения Прикамья Тиунов Вячеслав Константинович. С его кончиной ушла целая эпоха в истории пермской службы скорой медицинской помощи.

Вячеслав Константинович был не просто специалистом высочайшего уровня. Он стоял у истоков создания специализированных бригад на станции скорой медицинской помощи Перми, инициировал внедрение передовых технологий диагностики и лечения критических состояний на догоспитальном этапе. Наряду с практической деятельностью, активно публиковался в авторитетных медицинских журналах, являясь автором и соавтором научных статей и методических разработок.

Вячеслав Тиунов прошел большой профессиональный путь. Он работал врачом скорой медицинской помощи, анестезиологом-реаниматологом и кардиологом, возглавлял кардиологические бригады на станции скорой помощи, руководил подстанцией, занимал должность заместителя главного врача. За достижения в области медицины и многолетний добросовестный труд его удостоили ордена «Знак Почета» и нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

Свой врачебный и организаторский талант Вячеслав Константинович проявил еще молодым врачом. После окончания Пермского мединститута в 1973 году начал работать врачом скорой помощи, спустя два года организовал на Центральной подстанции бригаду интенсивной терапии № 18 (ныне – реанимационная бригада №10). Ее врачи успешно выполняли сотни временных эндокардиальных кардиостимуляций на догоспитальном этапе.

Достижения бригады в области аритмологии стали основой для создания специализированной антиаритмической бригады. У ее истоков стояли Вячеслав Тиуноы и его соратник Олег Зайцев.

По инициативе Вячеслава Константиновича на станции скорой помощи Перми реализовали проект «Школа кардиолога», который со временем стал кузницей кадров. Вячеслав Тиунов читал лекции сотрудникам выездных бригад, щедро делился богатым практическим опытом и глубокими профессиональными знаниями. Он стал учителем и наставником для нескольких поколений врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, воспитав множество высококвалифицированных специалистов.

Пермская станция скорой медицинской помощи выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава Константиновича. Прощание состоялось в Перми 7 июля.

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