Житель Перми выплатит 3,2 млн рублей за незаконное использование электричества Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд обязал местного жителя возместить около 3,2 миллиона рублей за незаконное потребление электроэнергии. Нарушение выявили специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района.

Как установили энергетики, мужчина самовольно подключился к электросетям и использовал электричество без оформления договора с энергосбытовой организацией. По результатам проверки специалисты составили акт о безучетном потреблении. Общий объем незаконно использованной электроэнергии превысил 395 тысяч киловатт-часов.

Добровольно возместить причиненный ущерб житель Перми отказался. В связи с этим представители «Россети Урал» обратились в суд с требованием взыскать задолженность.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с нарушителя всю сумму неосновательного обогащения, а также расходы, связанные с рассмотрением дела.

В компании напомнили, что незаконное подключение к электросетям и хищение электроэнергии могут привести не только к финансовым последствиям, но и к административной или уголовной ответственности. За самовольное подключение и использование ресурсов предусмотрены штрафы по статье 7.19 КоАП России, а при серьезном ущербе возможна ответственность по статье 165 УК РФ, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до двух лет.

Энергетики призывают жителей сообщать о фактах незаконного подключения или хищения электроэнергии. Сделать это можно круглосуточно по бесплатному номеру контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Обращения принимаются также анонимно. Для звонков с мобильного телефона доступен короткий номер 220.