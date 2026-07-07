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НовостиОбщество7 июля 2026 11:21

Житель Перми выплатит 3,2 млн рублей за незаконное использование электричества

Добровольно возместить причиненный ущерб житель Перми отказался
Дарья ЩЕРБИНИНА
Житель Перми выплатит 3,2 млн рублей за незаконное использование электричества

Житель Перми выплатит 3,2 млн рублей за незаконное использование электричества

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд обязал местного жителя возместить около 3,2 миллиона рублей за незаконное потребление электроэнергии. Нарушение выявили специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района.

Как установили энергетики, мужчина самовольно подключился к электросетям и использовал электричество без оформления договора с энергосбытовой организацией. По результатам проверки специалисты составили акт о безучетном потреблении. Общий объем незаконно использованной электроэнергии превысил 395 тысяч киловатт-часов.

Добровольно возместить причиненный ущерб житель Перми отказался. В связи с этим представители «Россети Урал» обратились в суд с требованием взыскать задолженность.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с нарушителя всю сумму неосновательного обогащения, а также расходы, связанные с рассмотрением дела.

В компании напомнили, что незаконное подключение к электросетям и хищение электроэнергии могут привести не только к финансовым последствиям, но и к административной или уголовной ответственности. За самовольное подключение и использование ресурсов предусмотрены штрафы по статье 7.19 КоАП России, а при серьезном ущербе возможна ответственность по статье 165 УК РФ, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы сроком до двух лет.

Энергетики призывают жителей сообщать о фактах незаконного подключения или хищения электроэнергии. Сделать это можно круглосуточно по бесплатному номеру контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Обращения принимаются также анонимно. Для звонков с мобильного телефона доступен короткий номер 220.