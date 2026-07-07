В Пермском крае в мае почти тысяча человек получили статус безработных Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам мая 2026 года в Пермском крае статус безработного был присвоен 982 жителям. Такие данные приводит Пермьстат.

На конец месяца в службе занятости региона были зарегистрированы 4726 человек, не имеющих работы. По сравнению с апрелем их число увеличилось на 430. Из общего количества зарегистрированных 3432 человека официально признаны безработными, при этом пособие по безработице получали 2922 жителя края.

За май работу смогли найти 409 человек. Это на 21 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что соответствует снижению показателя на 4,9%.

При этом ситуация с вакансиями остается стабильной. К концу мая на каждые 100 свободных рабочих мест приходилось в среднем 16,6 безработного. Работодатели региона продолжили активно искать сотрудников: за месяц количество заявленных вакансий выросло на 3756 и достигло 28 526. Почти половина всех предложений о работе — 45,1% — приходится на Пермь.

Ранее "КП-Пермь" писала, что аналитики определили среднюю зарплату для пермяков. Исследования определили, что показатель равен 101 тысячи рублей.

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