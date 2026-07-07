Прикамье простится с погибшими на СВО земляками из Очера

Фото: Администрация Очерского муниципального округа

Очер 8 июля простится с погибшими в зоне проведения СВО земляками. С передовой спецоперации из боя не вернулись сотрудники Очерского машзавода Колчанов Олег Петрович и Давыдов Дмитрий Николаевич.

Олег Колчанов родился 11 августа 1963 года в Очере. После окончания школы №2 устроился на местный машиностроительный завод. Создал семью, воспитывал двух прекрасных дочерей. Последний бой Олег Петрович принял 29 января 2025 года.

Дмитрий Давыдов родился 10 октября 1991 года в поселке Пожва Юсьвинского района. Окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию. Работал на Пожвинском машиностроительный завод резчиком металла, с сентября 2023 по август 2025 года – Очерском машинстроительном заводе. С супругой воспитывал дочь. Погиб при выполнении боевых задач 12 июня 2026 года.

Прощание с погибшими земляками состоится 8 июля с 11:00 на территории Михайло-Архангельской церкви. Администрация Очерского муниципального округа выражает глубокие искренние соболезнования семьям Олега Петровича и Дмитрия Николаевича, скорбит и разделяет горечь утраты.

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