В Перми начался новый этап отключений горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Перми стартовал очередной этап плановых отключений горячего водоснабжения. Ограничения связаны с подготовкой тепловых сетей к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Как сообщили в Пермском филиале ПАО «Т Плюс», специалисты продолжают проводить гидравлические испытания трубопроводов. Сейчас проверка проходит на сетях, которые обеспечивают горячей водой и отоплением 856 многоквартирных домов, а также 89 социальных учреждений, включая школы, детские сады, больницы и поликлиники.

После завершения проверки специалисты устраняют обнаруженные дефекты, проводят повторные испытания и только затем возобновляют подачу горячей воды. Такой порядок необходим для безопасной и стабильной работы тепловых сетей в зимний период.

Первые отключения начались 6 июля. До 10 июля без горячей воды останутся жители ряда домов Кировского района. До 20 июля работы будут проводиться в Дзержинском, Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах. С 7 по 21 июля испытания затронут дома в центре Перми и Свердловском районе, с 8 по 22 июля — Мотовилихинский район, а с 9 по 23 июля ограничения введут еще по нескольким десяткам адресов в Свердловском, Индустриальном и других районах города.

Полный список и график отключений можно посмотреть на сайте компании.

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