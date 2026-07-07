«Единая Россия» Прикамья выдвинула кандидатов на выборы в краевой и городской парламенты

Фото: Юрий Евдокимов.

6 июля в Перми состоялся II этап Конференции Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. В ней приняли участие 122 делегата.

Ключевая задача конференции состояла в выдвижении списков кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую Думу. Во вступительном слове губернатор Пермского края, секретарь реготделения партии Дмитрий Махонин объявил о старте избирательной кампании «Единой России», отметив, что главными задачами станут взаимодействие кандидатов с местными партийными отделениями и открытый диалог с местными жителями. Он подчеркнул достижения региона в развитии социальной инфраструктуры, промышленности, благоустройстве, транспорте и газификации, а также рассказал о реализации партийных проектов, поддержке участников СВО и Народной программе партии, в которую жители Прикамья направили более 35 тысяч предложений.

По итогам тайного голосования делегатов конференции в общекраевой список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края пятого созыва вошли губернатор Пермского края, Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Махонин, Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин, председатель ПРОО по поддержке семьи, материнства и детства «НАСМНОГО», региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова.

Также были определены кандидаты от «Единой России» в депутаты Заксобрания Пермского края по одномандатным округам и в депутаты Пермской городской Думы восьмого созыва по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

Список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы восьмого созыва по единому избирательному округу в общемуниципальной части возглавил Дмитрий Махонин.