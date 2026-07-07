В Перми будут судить бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве на 38 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в крупном и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, за два года он обманул 24 клиентов, причинив им ущерб на сумму свыше 38,8 млн рублей.

Как сообщили в Следственном управлении УМВД России по Перми, в апреле 2022 года мужчина зарегистрировал компанию, которая официально занималась оптовой продажей строительных материалов и производством железобетонных изделий. Он самостоятельно управлял фирмой, выступая одновременно ее учредителем и генеральным директором.

Чтобы привлечь клиентов, предприниматель создал сайт, размещал объявления на различных интернет-площадках и рекламировал свои услуги. Заказчикам обещали поставку строительных материалов с доставкой до объекта, причем стоимость перевозки уже была включена в цену продукции.

По данным следствия, обвиняемый создавал впечатление надежного поставщика с хорошей репутацией. Клиенты доверяли ему и полностью оплачивали заказы заранее. После получения денег мужчина сообщал о возникших проблемах с поставками и неоднократно переносил сроки исполнения договоров. При этом следователи считают, что выполнять взятые обязательства он не планировал с самого начала.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД и городского управления полиции. Во время расследования выяснилось, что за компанией фактически стоял один человек, а заявленных производственных мощностей и большого штата сотрудников не существовало.

Подозреваемого задержали в декабре 2024 года. По версии следствия, часть полученных обманным путем денег он направлял на расчеты с контрагентами, а часть могла потратить на ставки.

Фото: пресс-служба УМВД по Пермскому краю

На время расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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