В соликамской колонии прошла битва поваров

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

В исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске, прошел конкурс поварского искусства среди осужденных. Мероприятие преследовало несколько целей: повышение престижа профессии повара, развитие творческой активности и стимулирование выпуска качественной продукции.

Соревнование разбили на два этапа. Сначала десять участников проверили на теоретическую подготовку — они отвечали на вопросы по кулинарному делу, технике безопасности и санитарным нормам. По итогам этого отбора в финал вышли пятеро, набравшие больше всех очков. На практическом туре им дали полтора часа, чтобы удивить жюри блюдом из любой национальной кухни мира. Но был один любопытный нюанс, который внёс в конкурс изюминку: оценивали не только рецептуру и вкус, но и то, как участники сумели обойтись тем набором продуктов, что оказался под рукой.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

По результатам всех испытаний жюри выбрало тройку лучших. Бронза досталась тому, кто приготовил хачапури по-аджарски. Серебро ушло автору пасты с беконом. А главный приз забрал конкурсант, сделавший ставку на классику русской кухни и подавший сборную мясную солянку.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю

Заместитель начальника учреждения Андрей Миронов подчеркнул, что такие соревнования дают двойной эффект: с одной стороны, это возможность честно и беспристрастно оценить реальное мастерство тех, кто ежедневно кормит спецконтингент, а с другой — важный шаг к ресоциализации. По его словам, подобные мероприятия помогают осуждённым раскрыть свой потенциал и поверить в собственные силы.

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