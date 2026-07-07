В Пермских дворах установили 12 новых контейнерных площадок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается обновление контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. По информации городского департамента ЖКХ, на сегодняшний день во дворах многоквартирных домов уже оборудовали 12 современных контейнерных площадок.

Новые объекты появились сразу в нескольких районах города. В Индустриальном районе работы завершены по адресам: улицы Теплогорская, 24, Мира, 98, Декабристов, 22 и Норильская, 9. В Кировском районе площадки установили на улицах Маршала Рыбалко, 105 и Чебоксарской, 1. В Свердловском районе обновление прошло на улице Холмогорской, 25, в Мотовилихинском — на улице Дружбы, 28. В Ленинском районе новые площадки появились на Комсомольском проспекте, 24 и 40, а также на улицах Пушкина, 23 и 25-го Октября, 17.

Параллельно продолжается монтаж еще 21 контейнерной площадки. Работы идут во всех районах Перми. В Орджоникидзевском районе новые объекты устанавливают на улицах Генерала Доватора, 40, Менжинского, 49а, Трясолобова, 67, 73 и 104, Бенгальской, 14, Генерала Черняховского, 53 и Краснослудской, 8. В Индустриальном районе работы ведутся на улице Мира, 70в, в Кировском — на улицах Каляева, 11/1 и Кировоградской, 66. В Дзержинском районе площадки оборудуют на улицах Барамзиной, 34, Кронштадской, 10, Малкова, 26/1 и 28а. В Мотовилихинском районе новые контейнерные площадки появятся на улицах Крупской, 32а, Старцева, 21, Гашкова, 59, Студенческой, 22 и 26, а также на бульваре Гагарина, 49.

Всего в 2026 году во дворах многоквартирных домов Перми планируется установить 72 контейнерные площадки нового образца. Завершить все работы городские власти намерены до конца ноября.

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