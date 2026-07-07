Пермские хоккеистки на траве стали чемпионками Европы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Воспитанницы пермской спортивной школы «Орленок» завоевали золотые медали чемпионата Европы по хоккею на траве среди девушек до 16 лет.

Турнир прошел в грузинском городе Кутаиси. В финале сборная России встретилась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:3, став победителем первенства.

На протяжении всего соревнования российская команда уверенно подтверждала статус лидера. На групповом этапе были зафиксированы крупные победы над сборными Армении (25:0) и Болгарии (12:1). Затем в плей-офф россиянки обыграли Словакию со счетом 4:0 и снова встретились с Беларусью, победив 4:1.

В составе национальной команды выступали спортсменки из Перми: Варвара Зорина, Анна Казаринова, Мария Сафиуллина, Дарья Семьянинова и Алиса Четина.

Особо отличилась Дарья Семьянинова — она стала лучшим бомбардиром турнира, забив 16 голов.

Успех команды связан и с работой тренерского штаба. Подготовку спортсменок обеспечила пермский тренер Юлия Семьянинова, которая с 2026 года входит в тренерский состав сборной России по хоккею на траве 5х5.

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