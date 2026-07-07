В Перми начался второй этап приема первоклассников в школы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми с 6 июля стартовал второй этап записи детей в первые классы. До этого, с 1 апреля по 30 июня, родители будущих первоклассников подали 11 075 заявлений, сообщили в городском департаменте образования.

Большинство семей воспользовались электронным способом подачи документов. Через портал госуслуг было направлено 96,33% заявлений, еще около 4% приняли специалисты многофункциональных центров.

Первый этап был предназначен для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также для тех, кто имеет право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление. Более половины заявлений — 53,2% — поступили от жителей закрепленных территорий. Преимущественным правом воспользовались 31,7% родителей, первоочередным — 3,7%, внеочередным — 1,2%.

Сейчас школы формируют списки будущих первоклассников и проводят процедуру зачисления.

Второй этап приемной кампании продлится до заполнения свободных мест, но завершится не позднее 5 сентября. В этот период родители могут подать документы в любую школу города, где есть свободные места. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Перми остается более тысячи вакансий для будущих первоклассников.

Свободные места имеются в школах Дзержинского, Индустриального, Кировского, Ленинского, Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов. В каждом случае решение о зачислении ребенка принимается в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

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