В ИК-28 ГУФСИН России по Пермскому краю выбрали лучшего повара

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

В женской исправительной колонии № 28 в городе Березники прошел конкурс профессионального мастерства на лучшего повара среди осужденных. Мероприятие организовано с целью повышения престижа профессии повара, развития творческой активности у осужденных и стимулирования выпуска качественной продукции.

В соревновании приняли участие 12 конкурсанток, которым предстояло пройти два этапа испытаний. На теоретическом этапе участницы продемонстрировали знания кулинарного дела, а на практическом - в течение полутора часов готовили основное блюдо и десерт.

Особый колорит конкурсу придала тематическая направленность, посвященная объявленному Году единства народов России: участницы представляли блюда разной национальной кухни. В программу вошли чувашская, русская, азербайджанская, татаро-башкирская и грузинская кулинарные традиции.

По итогам соревнований жюри распределило призовые места следующим образом:3 место заняла азербайджанская кухня с основным блюдом «Бозбаш» и десертом «Восточная сказка», 2 место присуждено татаро-башкирской кухне с блюдом «Мама-мант» и десертом «Чак-чак», а победителем стала грузинская кухня, в которой конкурсантки покорили судей основным блюдом «Хачапури» и десертом «Сладкий хинкал».

- Проведение подобных конкурсов позволяет объективно оценить уровень квалификации работников столовой и пекарни, правильность выполнения заданий и степень профессиональной подготовки осужденных, а также способствует их творческой самореализации и трудовой адаптации, - отметила заместитель начальника ИК-28 АннаКутюхина.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru