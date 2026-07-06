Предприятия Краснокамска совместно улучшают оборудование для сельского хозяйства

Два предприятия из Краснокамска наладили сотрудничество, которое помогает повысить надежность сельскохозяйственной техники. Краснокамский ремонтно-механический завод (КРМЗ) использует детали, прошедшие специальную обработку на предприятии «Ионные технологии», при производстве пресс-подборщиков KRMZ Innovation.

Для повышения прочности металлических элементов применяется метод ионного азотирования. Во время такой обработки поверхность деталей насыщается ионами азота, благодаря чему становится значительно более устойчивой к износу. Эта технология широко используется в высокотехнологичных отраслях промышленности, обеспечивает точную обработку и практически не деформирует металл.

По словам директора компании «Ионные технологии» Алексея Оборина, предприятие не только оказывает услуги по упрочнению деталей, но и самостоятельно разрабатывает оборудование для этого процесса. Недавно специалисты создали новую установку для азотирования, большая часть комплектующих которой произведена в России. Сейчас на производстве работают пять двухкамерных установок разной мощности.

Компания выполняет обработку деталей весом от нескольких граммов до нескольких тонн для заказчиков из разных регионов страны. Для пресс-подборщиков КРМЗ таким способом упрочняют звездочки цепных передач, которые отвечают за передачу вращения между механизмами.

Как отметил директор КРМЗ Дмитрий Теплов, использование ионного азотирования позволяет увеличить срок службы деталей более чем втрое. Благодаря этому техника становится надежнее, реже требует ремонта во время сезона заготовки кормов и помогает сохранять стабильное качество рулонов. По его словам, сотрудничество двух предприятий, работающих в Краснокамске, способствует развитию местной промышленности и укрепляет позиции машиностроения и аграрного сектора.

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