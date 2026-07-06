Суд обязал дропперов вернуть пенсионерке из Кунгура более 2,5 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По иску Кунгурской городской прокуратуры суд постановил взыскать с двух жителей Татарстана более 2,5 млн рублей в пользу пенсионерки, ставшей жертвой мошенников.

Во время проверки выяснилось, что в октябре 2025 года жительницу Кунгура ввели в заблуждение, после чего она перевела на банковские счета ответчиков около 2,5 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить имущественные права женщины. В ходе разбирательства было установлено, что между пенсионеркой и получателями денег не существовало никаких договоров или других законных оснований для перевода средств. Поэтому суд признал полученные деньги неосновательным обогащением.

Кроме основной суммы, ответчиков обязали выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. В судебном решении также отмечено, что владелец банковской карты обязан контролировать все операции, проводимые по своему счету.

После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проследит за его исполнением.

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