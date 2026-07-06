В Ялте отметили 90-летие ветерана труда Лидии Богдановой

Фото: МК в Крыму

В Ялте поздравили с 90-летним юбилеем Лидию Ивановну Богданову — ветерана труда, «дитя войны» и бывшего работника предприятия «Крымэнерго», где она много лет трудилась главным бухгалтером. Об этом пишет "МК в Крыму".

Поздравить юбиляршу пришли представители городской администрации, депутаты, сотрудники социальной службы, коллеги и общественники. Визит состоялся по традиции — с личным поздравлением на дому.

Среди гостей были депутат Ялтинского городского совета Екатерина Демина, помощник депутата Олега Копылова Марина Литвинюк, заведующая отделением соцобслуживания Массандровского района Екатерина Порошина, председатель профсоюзной организации Южных электрических сетей Екатерина Осадченко, а также сотрудники ГУП РК «Крымэнерго».

Юбиляру передали поздравления от руководства города, а также подарки и цветы от коллектива и профсоюза «Крымэнерго» и Совета ветеранов Ялты.

Лидия Богданова более 25 лет проработала в энергетической сфере Ялты и внесла значительный вклад в развитие отрасли. Ее считают одним из опытных и уважаемых специалистов предприятия. За многолетнюю работу она была отмечена грамотами и благодарностями.

Сегодня Лидия Ивановна окружена вниманием семьи — у нее есть сын, дочь, внук, правнук и правнучка. В ходе встречи гости вместе с юбиляршей вспоминали важные моменты ее жизни и трудовой деятельности, выражая ей уважение и благодарность за многолетний труд.

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