Аэропорт Перми с начала года обслужил более 700 тысяч пассажиров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) продолжает наращивать пассажиропоток. За первые пять месяцев 2026 года услугами воздушной гавани воспользовались 701 059 человек.

Особенно активным стал май, когда стартовал традиционный сезон отпусков. За месяц аэропорт обслужил 160 252 пассажира.

В аэропорту отмечают, что в 2026 году продолжается работа по расширению маршрутной сети и повышению качества обслуживания пассажиров. О новых направлениях полетов руководство воздушной гавани обещает рассказать в ближайших публикациях.

Высокие темпы роста демонстрирует и международный сектор. По информации таможенной службы, в первом полугодии 2026 года через международные рейсы аэропорта Пермь прошло 156 291 пассажир. Это на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обслужено 89 353 человека.

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