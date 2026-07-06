В России стартовала Неделя профилактики аллергических заболеваний

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с аллергией, который ежегодно отмечается 8 июля.

Главная задача информационной кампании — привлечь внимание к проблеме аллергии, рассказать о первых признаках заболевания, мерах профилактики и напомнить о важности своевременного обращения к врачу.

Аллергия развивается из-за неправильной реакции иммунной системы. В норме она защищает организм от вирусов и бактерий, однако иногда начинает воспринимать безопасные вещества как угрозу. В результате запускается защитная реакция, которая и вызывает неприятные симптомы.

Наиболее распространенными аллергенами считаются пыльца растений, домашняя пыль, шерсть и эпителий животных, их слюна, некоторые продукты питания и лекарственные препараты.

При контакте с аллергеном организм вырабатывает специальные антитела, а затем выделяет вещества, провоцирующие слезотечение, зуд, насморк, чихание, кашель и другие проявления заболевания.

Врачи выделяют несколько основных видов аллергии. Среди них — пищевая, бытовая, сезонная аллергия на пыльцу растений (поллиноз), лекарственная и инсектная, возникающая после укусов насекомых.

Специалисты напоминают, что аллергия — это не безобидное недомогание. Без правильного лечения она может привести к развитию хронических заболеваний. По статистике, различные аллергические реакции наблюдаются примерно у каждого третьего взрослого и каждого четвертого ребенка в России. В крупных городах из-за загрязнения воздуха число людей, страдающих аллергией, может достигать половины населения. За последние десятилетия аллергические заболевания, включая бронхиальную астму, стали значительно распространеннее во всем мире.

Первый шаг к эффективному лечению — выявление аллергена. Для этого необходимо обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу, который назначит необходимые обследования, включая кожные пробы и лабораторные анализы.

Развитию аллергических заболеваний могут способствовать неблагоприятная экологическая обстановка, стресс, изменения климата, употребление продуктов низкого качества и бесконтрольный прием лекарств. Однако основную роль играет наследственная предрасположенность.

Одним из самых частых проявлений аллергии становится насморк. Также могут появляться зуд в глазах, носу и горле, чихание, слезотечение, покраснение глаз и прозрачные выделения из носа. В более тяжелых случаях развивается бронхиальная астма, сопровождающаяся приступами удушья, свистящим дыханием и чувством тяжести в груди.

После определения причины аллергии важно максимально сократить контакт с аллергеном. При необходимости врач подберет препараты, которые помогут уменьшить симптомы заболевания.

Если причиной аллергии являются домашняя пыль, клещи или шерсть животных, рекомендуется регулярно проводить влажную уборку, чаще стирать постельное белье при высокой температуре, отказаться от ковров и поддерживать оптимальную влажность воздуха с помощью увлажнителя.

Людям с поллинозом специалисты советуют заранее готовиться к сезону цветения. В период высокой концентрации пыльцы лучше сократить время пребывания на улице, особенно в сухую и ветреную погоду, держать окна закрытыми дома и в автомобиле. После прогулки рекомендуется принять душ, вымыть голову, сменить одежду, а также промыть нос и глаза физиологическим раствором или средствами на основе морской воды.

При пищевой аллергии необходимо полностью исключить продукты, вызывающие реакцию, и внимательно изучать состав готовой продукции. Наиболее распространенными аллергенами являются молоко, яйца, рыба, морепродукты, пшеница, орехи, соя и цитрусовые. Симптомы могут проявляться как со стороны органов дыхания, так и в виде кожных высыпаний, нарушений пищеварения, покраснения глаз и даже снижения артериального давления.

Специалисты обращают внимание, что многие принимают симптомы аллергии за обычную простуду, из-за чего начинают неправильное лечение и теряют время.

В последние годы также увеличилось количество случаев лекарственной аллергии. Одной из причин называют самостоятельный прием медикаментов и биологически активных добавок без консультации со специалистом.

Медики напоминают: самолечение при подозрении на аллергию может быть опасным. При первых симптомах необходимо обратиться к терапевту, педиатру или отоларингологу. При необходимости врач направит пациента к аллергологу. Основа успешного лечения — точное определение аллергена, ограничение контакта с ним и комплексная терапия, назначенная специалистом.

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