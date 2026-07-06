Студент из Челябинска создал приложение для распознавания птиц по голосу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Студент Челябинского государственного университета Евгений Могранов разработал систему, которая определяет вид птицы по ее пению. Проект создан под руководством доцента кафедры вычислительной механики и информационных технологий Анны Авилович. Об этом пишет "hornews".

Принцип работы программы напоминает популярные сервисы для распознавания музыки. Пользователю достаточно записать несколько секунд птичьего пения, после чего нейросеть анализирует звуковой сигнал, преобразует его в специальный графический формат и определяет, какой птице принадлежит голос. После распознавания приложение показывает название вида и краткую справочную информацию о нем.

Для обучения искусственного интеллекта автор проекта собрал записи голосов 16 видов птиц, обитающих в Челябинской области. Сейчас система правильно определяет птиц примерно в 81% случаев.

По словам Евгения Могранова, идея проекта появилась благодаря интересу к машинному обучению и обработке звука. Использовать именно птичьи голоса для обучения нейросети предложили на кафедре, а дополнительным источником вдохновения стали друзья, увлекающиеся наблюдением за птицами.

Как отмечают специалисты, в Челябинской области обитает около 300 видов птиц, и различать их по голосу без специальной подготовки довольно сложно. Орнитолог-любитель Георгий Кравченко рассказал, что подобные технологии помогают не только любителям природы, но и ученым. С их помощью можно обнаруживать редкие виды в труднодоступных местах и отслеживать ночную миграцию птиц без постоянного присутствия специалистов в поле.

Эксперт добавил, что современные программы пока не всегда работают безошибочно. Обычно они предлагают несколько возможных вариантов, а окончательный выбор делает пользователь. Такие подтверждения помогают нейросетям совершенствовать алгоритмы и повышать точность распознавания.

В дальнейшем разработчик планирует увеличить количество голосов в базе данных и улучшить работу системы. В перспективе приложение может стать частью экологических проектов и использоваться во время полевых исследований.

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