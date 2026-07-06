В Пермском крае за сутки ликвидировали семь пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 5 июля, на территории Пермского края пожарно-спасательные подразделения потушили семь возгораний. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Три пожара произошли в Перми. Еще по одному случаю зарегистрировали в Лысьвенском, Карагайском, Чайковском и Очёрском муниципальных округах. По данным ведомства, погибших нет, однако есть пострадавшие.

В этот же день в регионе продолжалась профилактическая работа по предупреждению пожаров. В ней приняли участие 182 специальные группы, в состав которых вошли 434 человека. Они проверили 1695 домовладений, провели беседы о правилах пожарной безопасности почти с тремя тысячами жителей и раздали 2315 памяток с рекомендациями по предотвращению возгораний.

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