В Пермском крае взыскали более 13 млн рублей за незаконную вырубку леса

Фото: Баркова Людмила

В Пермском крае судебные приставы завершили взыскание более 13,2 млн рублей ущерба, нанесенного лесному фонду в результате незаконной рубки деревьев.

Нарушение произошло на территории Верхне-Усьвинского участкового лесничества. Лесной участок был передан коммерческой организации в аренду для заготовки древесины по договору с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Для выполнения работ арендатор привлек подрядную компанию.

Из-за неблагоприятной погоды лесозаготовка в основном велась ночью. Во время работ сотрудники подрядной организации вышли за пределы выделенной делянки и незаконно вырубили свыше 900 кубометров древесины. Размер причиненного ущерба превысил 13 млн рублей.

Уголовное дело по этому факту возбуждать не стали, поскольку следствие не выявило у работников прямого умысла на совершение преступления. При этом суд установил гражданско-правовую ответственность компаний. Было подтверждено, что вред лесному фонду стал следствием их действий. Также суд указал, что арендатор не обеспечил необходимый контроль за подрядчиком и не выполнил предусмотренные договором обязанности по предотвращению подобных нарушений.

Исполнительный документ о солидарном взыскании более 13,2 млн рублей поступил в отделение судебных приставов по Чусовому и Горнозаводскому районам Пермского края.

Во время исполнительного производства подрядная организация обратилась в суд с просьбой предоставить рассрочку выплаты задолженности. Ходатайство было удовлетворено.

Для обеспечения исполнения решения судебные приставы арестовали банковские счета должника и ввели запрет на регистрационные действия с принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом.

В соответствии с утвержденным графиком предприятие ежемесячно перечисляло на депозит службы судебных приставов более 1,3 млн рублей. Спустя десять месяцев вся сумма ущерба была полностью выплачена, после чего исполнительное производство завершили.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru