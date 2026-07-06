В Пермском крае заживо сгорели 4 500 свиней

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильнейший пожар произошел на частной свиноферме в деревне Кипчак Куединского округа. Агентство Mash сообщило о гибели в огне сотен свиней.

Пожар охватил около 4,5 тыс. кв. метров. На ферме содержались около 5 тыс. голов животных, из которых 4,5 тыс. погибли, около 300 удалось спасти. Скот выращивали для мясокомбинатов региона.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частной свиноферме поступило 29 июня. На место происшествия прибыли силы и средства в количестве 41 человека и 14 единиц техники, включая от краевого ведомства 22 человека личного состава и пять единиц техники.

По прибытии к месту вызова первого подразделения наблюдалось открытое горение крыши частной свинофермы. В 23:00 пожар был локализован на площади 4,5 тыс. кв. метров. По уточненной информации, удалось спасти 1 135 свиней, погибло 4 150.

Открытое горение ликвидировано в 02:15. Продолжается ликвидация последствий пожара.

Погибших, травмированных среди сотрудников свинофермы нет. Причиненный ущерб и причина пожара устанавливаются.

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