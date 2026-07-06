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НовостиСпорт6 июля 2026 8:17

Пермский «Молот» объявил программу подготовки к новому сезону ВХЛ

Команда приступит к тренировкам в середине июля
Павел ШАТРОВ
Фото из видео: Хоккейный клуб «Молот» | ВКонтакте

Фото из видео: Хоккейный клуб «Молот» | ВКонтакте

Пермский «Молот» с 15 июля начнет подготовку к сезону 2026-2027 в ВХЛ. Учебно-тренировочные сборы включат несколько контрольных матчей.

Первый контрольный матч «Молот» проведет 15 августа в Ижевске против «Ижстали», 18 августа соперники встрется в Перми. Следующие две встречи также состоятся на льду пермяков – 21 и 23 августа хозяева примут кирово-чепецкую «Олимпию».

Заключительный контрольный матч «Молот» сыграет 29 августа в Набережных Челнах против местной команды «Челны».

По информации пресс-службы ХК «Молот», в тренерский штаб команды на сезон ВХЛ 2026-2027 вошли: главный тренер Лев Бердичевский, старший тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, видеотренер Евгений Литвинов.

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