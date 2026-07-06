«Пермский Чикатило» Тамбасов пытается выйти по УДО

Так Дмитрий Тамбасов выглядел в молодости. Фото: соцсети Дмитрия Тамбасова.

В новостях снова зазвучало имя Дмитрия Тамбасова – маньяка, который за свои извращенные убийства, получил прозвище «пермский Чикатило». Поводом стали якобы его очередные попытки выйти из колонии условно-досрочно.

Как пишут в телеграм-каналах, Тамбасов содержится в исправительной колонии №12 в Пермском крае, подает документы на УДО, но его ходатайства отклоняют.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю «КП-Пермь» сообщили, что информация об УДО и местонахождении заключенных относится к персональным данным, и переадресовали нас на родственников или адвоката Тамбасова.

Как сообщил наш источник, знакомый с ситуацией, Тамбасов находится в исправительной колонии № 40 в Кунгуре и за последние два года заявления на УДО он не подавал.

А так Дмитрий Тамбасов выглядел вскоре после задержания в тюрьме. Кадр из фильма ведомственной передачи «Вызов 02» ГУ МВД по Пермскому краю

Дмитрий Тамбасов, напомним, орудовал в Перми в начале нулевых. Молодой накачанный блондин с легкостью знакомился с девушками, а после этого насиловал и душил. Насилие Тамбасов совершал весьма извращённым способом, от этого маньяк, как признавался сам, получал особенное наслаждение. Так, в теле одной из его жертв была обнаружена 22-сантиметровая морковь. В другую девушку извращенец пытался запихнуть флакон духов…

За три трупа и одну выжившую Тамбасов получил пожизненное, но потом Верховный суд снизил срок до 25 лет. Выйти на свободу маньяк должен в 2028 году.

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