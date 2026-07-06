В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский ЦГМС объявил штормовое предупреждение на территории региона. К Прикамью приближается медленно смещающийся холодный фронт. На регион обрушится сильный дождь при шквалах ветра 23-28 м/с.

По прогнозу синоптиков, вечером 6 июля и впервой половине ночи 7 июля в отдельных западных районах и во второй половине дня 7 июля в отдельных восточных районах Пермского края ожидается очень сильный дождь, сильный ливень и крупный град.

В Перми вечером 6 июля и ночью 7 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

У метеорологов штормовое предупреждение является прогнозом возникновения и усиления опасных природных метеорологических явлений.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru