В Прикамье за два месяца спасли шестерых любителей сапборда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательная служба МКУ «Управление гражданской защиты» Чайковского сообщила о случаях спасения в акватории Камы любителей сапборда. С мая по июнь сотрудники оперативной службы провели три поисково-спасательные работы на верхнем бьефе реки

Спасатели на борт специального катера подняли шесть человек, включая одну девушку. Во всех случаях сапбордисты отплыли далеко от берега и попали в критические для жизни ситуации. При сложных погодных условиях у них иссякли силы, а также ухудшилось самочувствие. Только в этом случае любители дальних заплывов звонили на телефон «112» и просили помощи.

Один из случаев произошел вечером 29 июня. Двое молодых людей и девушка взяли на прокат сапборды на пляже. Они отплыли на противоположный берег до следующего дня. Спасатели, дежурившие на спасательном посту, их предупредили, что не стоит рисковать в акватории реки. Уже начался дождь, прогноз погоды говорил об усилении ветра и осадков. Им предложили отказаться от использования сапбордов, но молодые люди к советам не прислушались.

Утром 30 июня около 07:00 туристы через службу «112» попросили помощь у спасателей в эвакуации с противоположного берега Камы. Сделать это самостоятельно им помешали поднявшийся ветер и дождь. В 10:00 группу благополучно вернули на пляж.

В Управлении гражданской защиты призывают неукоснительно соблюдать правила безопасного использования сапборда – использовать спасательный жилет и «лиш» (поводок); учитывать метеорологические параметры и отказаться от заплывов при скорости ветра свыше 4 м/с, а также в условиях шторма; температура воды ниже +15 градусов является фактором риска; адекватно оценивать свои физические возможности и уровень подготовки; в случае падения в воду необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

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