В Перми ищут помощников для семей, потерявших детей

Программа дня поможет создать безопасное пространство для проживания горя и теплых воспоминаний.

Команда «Дедморозим» не только помогает в лечении деток, но и поддерживает тех ребят, которых нельзя вылечить. И эта помощь не заканчивается, когда ребенок уходит. Команда фонда помогает семьям справляться с утратой: с родными работают психологи службы качества жизни, а также проводятся специальные Дни памяти. Эти встречи объединяют семьи, потерявшие своих детей.

- Это важное мероприятие как для родных, так и для специалистов, которые сопровождали ребенка. Мы собираемся вместе, чтобы разделить воспоминания о детях, выговориться, найти поддержку. Это светлые встречи, после которых становится легче, - рассказала координатор помощи семьям Службы качества жизни «Дедморозим» Елизавета Белозерова.

На днях фонд объявил о старте сбора средств и поиске волонтеров для проведения такого мероприятия. Событие должно состояться 23 августа, и оно объединит семьи из разных уголков Пермского края.

Программа дня поможет создать безопасное пространство для проживания горя и теплых воспоминаний. Участников ждут мастер-классы по изготовлению ловцов снов, цветочных композиций и ангелочков, песни у костра под гитару, разговоры о детях, традиционное заполнение нашивками-посланиями «одеялка памяти».

Для организации мероприятия необходимо собрать 318 603 рубля. Средства пойдут на аренду базы отдыха, питание участников, трансфер, материалы для творческих занятий и организационные расходы. Помимо финансовой помощи, организаторы ищут автоволонтеров и людей, готовых поделиться своими талантами. Фонду нужны те, кто сможет сыграть на музыкальных инструментах (например, на скрипке) или провести творческое занятие для гостей.

Предложить свою помощь в организации Дня памяти можно напрямую координатору Елизавете Белозеровой по почте belozerova@dedmorozim.ru или в официальной группе благотворительного онда «Дедморозим» во «ВКонтакте».

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