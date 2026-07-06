В Перми изменят порядок избрания главы города

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Пермского края внес на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона по новому порядку избрания главы Перми. Законопроект урегулирует сроки внесения главе региона предложений по кандидатурам и порядок их предварительного рассмотрения.

В соответствии с изменениями федерального законодательства, для административных центров субъектов РФ действует единый алгоритм избрания главы. Губернатор отбирает кандидатов на должность и передает представительному органу муниципалитета предложение по кандидатурам не менее двух кандидатов. Депутаты гордумы из этого списка изберут главу Перми.

Законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента в августе.

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