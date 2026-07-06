Жительница Прикамья ради выезда за границу уничтожила весь борщевик на участке

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В Чернушенском округе сотрудники одного из надзорных ведомств во время рейда обнаружили земельный участок, полностью заросший борщевиком Сосновского. Земля числилась в собственности местной жительницы для ведения подсобного хозяйства.

На основании акта проверки на женщину составили протокол об административном правонарушении. Ее признали виновной и назначили штраф в 3 тыс. руб. После повторного обследования собственница земли не исправила ситуацию. Должностные лица обратились в суд с иском об обязании ликвидировать очаги сорняка.

Суд Чернушинского района обязал владелицу земельного участка ликвидировать очаги борщевика. На случай неисполнения решения работы по уничтожению борщевика возложили на подавшее иск учреждение. Все предполагаемые расходы легли на ответчицу. За каждый день просрочки женщине грозила неустойка в размере 500 руб.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения судебного решения. Предупреждения не повлияли на позицию должницы. В итоге с нее взыскали исполнительский сбор 10 тыс. руб. и ограничили в праве выезда за пределы России.

После этого собственница земельного участка начала активно бороться с опасным сорняком. Предпринятые меры дали результат – на участке очагов борщевика не зафиксировано.

«В течение пяти лет судебные приставы будут ежегодно проверять территорию, чтобы убедиться, что решение суда исполняется добросовестно», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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