В Перми с 6 июля изменят движение трех автобусных маршрутов

Схема: Департамент транспорта администрации Перми

Городской департамент транспорта сообщил о внесении изменений в движение автобусных маршрутов №27 «Пл. Дружбы – м/р Нагорный», №50 М/р Крохалева – м/р Парковый» и №72 «Ул. Гатауллина – Автовокзал» (компенсационный). Изменения начнут действовать с 6 июля из-за ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева.

Городской департамент проанализировал пассажиропоток для оценки перераспределения нагрузки на маршрутную сеть. Основные пиковые нагрузки на маршрутах возникают при начале и окончании смен на промышленных предприятиях. Корректировки ввели с учетом более комфортного совершения поездок.

На маршрутах №27 и №50 изменят время ряда отправлений в течение дня. На маршруте №72 введут отдельные рейсы на наиболее востребованном участке между остановками «Ул. Гатауллина» и «Город трудовой доблести». Изменения позволят части автобусов быстрее оборачиваться по наиболее популярному участку, что уменьшит время ожидания.

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