В Прикамье 6 июля станет самым теплым днем месяца

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский край 6 июля заполнит тепло из Нижнего Поволжья. Дневной прогрев на территории региона составит +27...+32 градуса. В Перми столбик термометра поднимется до +30 градусов. Возможно, это будет не только самый теплый день наступившей новой недели, но и всего месяца.

По данным Пермского ЦГМС, на запад Прикамья полосой начнет сдвигаться зона дождей. Сопровождаемые грозой садки доберутся до Перми к вечеру.

Во вторник, 7 июля, дожди продвинутся на восток региона. Вновь пройдут дожди с грозой, но без сильного ветра. Ночная температура воздуха составит +16...+21 градус, в Перми – около +19градусов. Дневной прогрев достигнет +22...+27 градусов, в Перми – около +25 градусов.

В предстоящие среду и четверг, 8 и 9 июля, влияние арктического антициклона обеспечит Прикамью солнечную погоду с отсутствием существенных осадков. Температура воздуха ночью окажется в пределах +11...+16 градусов, в Перми – около +13...+15 градусов. Максимальная температура воздуха достигнет отметок +23...+28 градусов, в Перми прогнозируют +26...+28 градусов.

С пятницы, 10 июля, на характер погоды окажут южные циклоны. Пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температурный фон окажется умеренным.

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