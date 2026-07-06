Почти 200 тонн пермской сыворотки уехало в Беларусь за полгода

Фото: Россельхознадзор Пермского края.

Пермский край впервые начал поставлять сухую молочную сыворотку в Беларусь. С января по начало июля 2026 года из региона отправили уже 195 тонн этого продукта. Раньше такие поставки не велись — это новый для Прикамья экспортный поток.

Одна из последних партий — 39 тонн — ушла 29 июня. Сотрудники Россельхознадзора проверили и машину, и сам товар: транспорт соответствовал нормам для перевозки, а продукция прошла все необходимые лабораторные тесты. Качество подтвердили в екатеринбургском филиале профильного центра.