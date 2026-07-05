«Амкар» проиграл «Динамо» в первом матче при новом тренере

Фото: ФК "Амкар"

5 июля первая контрольная игра при новом тренере Игоре Беляеве не принесла «Амкару» положительного результата. Встреча с кировским «Динамо» завершилась поражением.

Сначала хозяева вышли вперёд. Гол забил один из потенциальных новобранцев, который сейчас находится на просмотре. Однако радость была недолгой — гости быстро восстановили равновесие, а затем и вовсе вышли в лидеры. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:2 в пользу динамовцев.

В ближайшее время подопечные Беляева проведут домашний матч с ФК «Ильпар» из Ильинского — коллективом, представляющим третий дивизион российского футбола.