В Пермском крае пассажирский поезд сбил квадроцикл

Водителя квадроцикла с травмами увезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 июля на 220-м километре Свердловской железной дороги случилось ДТП с участием пассажирского поезда № 350 и квадроцикла. Авария произошла около 18:00 на нерегулируемом переезде перегона Чашкино — Яйва.

Водителя квадроцикла с травмами экстренно доставили в одну из больниц Пермского края — насколько серьезно его состояние, пока не уточняется.

По факту случившегося Пермская транспортная прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве сообщили, что оценят, как соблюдались правила безопасности движения на железной дороге, а также проверят действия должностных лиц, отвечающих за состояние и содержание переезда.

Обстоятельства столкновения сейчас выясняются.