Жильцов аварийного дома в Прикамье расселили после вмешательства Бастрыкина

Жильцов аварийного дома обещали расселить только к 2030 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две жительницы города Кизела, Людмила Костина и Светлана Шкуратова, поблагодарили сотрудников Следственного комитета за решение жилищного вопроса. Годы в домах, которые уже признали аварийными, были для них настоящим испытанием: штукатурка сыпалась, стены трещали, потолки местами рухнули, в одном из домов не было воды, а крыша протекала. Власти обещали расселить жилье только к 2030 году, и ждать оставалось ещё четыре года.

Женщины обратились в СК России. В Губахинском межрайонном следственном отделе сразу начали проверки, а потом возбудили уголовные дела. Ситуацию держал на личном контроле и сам председатель СК Александр Бастрыкин.

Благодаря настойчивой позиции следователей жильцы получили либо деньги, либо новые благоустроенные квартиры не в 2030-м, а уже сейчас.

Людмила Петровна и Светлана Ивановна от души поблагодарили сотрудников ведомства за оперативность и реальную помощь.