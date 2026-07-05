В Пермском аэропорту отменили рейс в Минводы, еще два перенесли

В аэропорту произошли изменения сразу по нескольким направлениям. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, в пятницу, 5 июля, произошли изменения сразу по нескольким направлениям.

Отменён утренний рейс A4 6128 авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды — он должен был вылететь в 07:20 по местному времени, но по неизвестной причине его сняли с расписания.

Кроме того, корректировки коснулись международного перелёта. Рейс FV 5969 компании «Россия» в Шарм-эш-Шейх, запланированный на 17:20, перенесли на следующее утро — теперь он отправится 6 июля в 08:40.

Ещё одна задержка — у лоукостера «Победа». Рейс ДР 6512, который должен был вылететь в 18:50, сдвинули на час позже, новое расчётное время — 19:50.

Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в табло и уточнять информацию у своих авиакомпаний.