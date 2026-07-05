В Перми в сквере Татищева вновь заработали часы обратного отсчета времени

Фото: соцсети главы Чердынского округа.

Глава Чердынского округа Анна Батагова сообщила, что часы в сквере Татищева, отсчитывавшие время до 300-летия Перми, обрели новый смысл — теперь они ведут счёт до юбилея старейшего города Прикамья. 4 июля в Перми дали старт обратному отсчёту до 555-й годовщины присоединения Чердыни к Московскому государству.

Знаковая дата — 1472 год — считается временем вхождения Чердыни в состав Московского государства. Именно от неё и ведут отсчёт до юбилея, который станет важным событием для всего Пермского края.

- Часы вновь ожили — теперь они ведут отсчёт до юбилея Чердыни. Три года назад эти часы отсчитывали время до 300-летия Перми. Это не просто арт-объект, а символ преемственности и уважения к истории. Теперь он обретает новый смысл: становится символом связи эпох, — отметила Анна Батагова.

Первые упоминания о поселении относятся к XV веку. Сегодня Чердынь бережно хранит свою историю — в старинных храмах, городских панорамах, уникальной атмосфере провинциального купеческого города и легендах Северного Урала.

Этот отсчёт, по словам главы округа, станет общим делом всего края: чем ближе дата, тем ярче будет праздник. Организаторы надеются, что юбилей объединит жителей и гостей региона и вдохновит многих на собственные исторические открытия.