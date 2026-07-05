Дожди резко подняли уровень воды в Камском водохранилище

Мощные дожди подняли уровень Камы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В начале июля приток воды в Камское водохранилище заметно увеличился. Как пояснил доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, причина — мощный дождевой паводок, который пришёл сразу с нескольких рек.

- Основной вклад дала Чусовая за счет мощного дождевого паводка 1–2 июля. Также сказались паводки на Иньве и Верхней Каме, — комментирует учёный.

По оценкам специалистов, пиковые значения притока, скорее всего, будут зафиксированы в эти выходные. Точные цифры станут известны 6 июля, когда гидрологи обработают свежие данные с постов наблюдения.

Ситуация остаётся на контроле — превышений опасных отметок пока не зафиксировано, но специалисты следят за динамикой круглосуточно.