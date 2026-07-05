В Перми пожарные спасли из горящей многоэтажки двоих человек

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Перми вечером 4 июля на улице Холмогорской задымился первый этаж жилой многоэтажки. Пожарные прибыли быстро — в доме уже было задымление, и людям требовалась помощь.

Спасатели в спецснаряжении поднялись по лестничному маршу и вывели на свежий воздух двоих жильцов с помощью специальных устройств. К сожалению, без травм не обошлось — один человек пострадал, ему сейчас оказывают помощь.

Пламя удалось сбить довольно оперативно: огонь успел захватить 6 квадратных метров. На месте работали 20 специалистов и 6 машин техники. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно, экспертам предстоит разобраться.