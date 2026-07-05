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НовостиОбщество5 июля 2026 7:16

В Перми пожарные спасли из горящей многоэтажки двоих человек

Спасатели вывели из дома жильцов, один человек пострадал
Елена СОФЬИНА
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Перми вечером 4 июля на улице Холмогорской задымился первый этаж жилой многоэтажки. Пожарные прибыли быстро — в доме уже было задымление, и людям требовалась помощь.

Спасатели в спецснаряжении поднялись по лестничному маршу и вывели на свежий воздух двоих жильцов с помощью специальных устройств. К сожалению, без травм не обошлось — один человек пострадал, ему сейчас оказывают помощь.

Пламя удалось сбить довольно оперативно: огонь успел захватить 6 квадратных метров. На месте работали 20 специалистов и 6 машин техники. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно, экспертам предстоит разобраться.