На заседании Совета округа подняли вопросы поддержки военнослужащих и их близких

Фото: Правительство Пермского края

В Пензе состоялось заседание Совета Приволжского федерального округа, главной темой которого стала адаптация участников спецоперации и помощь их семьям. Встречу провёл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Среди участников — главы всех 14 регионов округа, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также представители федеральных министерств, парламентарии и эксперты, включая руководство фонда «Защитники Отечества» и ведущих медицинских центров.

Открывая заседание, полпред акцентировал внимание на том, что поддержка ветеранов остаётся приоритетом государства. По его мнению, ключевой фактор успешного возвращения бойцов в гражданскую жизнь — это вовлечение их семей. Комаров подчеркнул, что опыт регионов подтверждает: наиболее плавный переход от боевой обстановки к мирной происходит, когда рядом находятся супруги, дети и родители ветерана.

Одним из главных достижений округа стало активное участие бывших военнослужащих в общественно-политической жизни. Сегодня в ПФО более 600 ветеранов успешно завершили региональные образовательные программы, а около 400 из них избраны в законодательные собрания разного уровня — от муниципальных советов до региональных парламентов. Уровень трудоустройства защитников достигает почти 70%, а в окружную Ассоциацию ветеранов СВО входит свыше 6 тысяч человек.

Для повышения качества помощи на местах с мая в округе запущена серия обучающих семинаров для сотрудников муниципалитетов, военкоматов, соцслужб, МФЦ и общественных организаций. Совместно с обществом «Знание» планируется подготовить более 2 тысяч специалистов из всех 14 регионов, которые будут напрямую работать с ветеранами и их родственниками.

На заседании руководители субъектов доложили о своих практиках. Губернатор Пермского края отметил, что в регионе меры поддержки уже охватывают 20 тысяч семей военнослужащих. Особый упор сделан на трудоустройство и предпринимательские инициативы. Для желающих открыть свой бизнес действуют программы «СВОе дело» и «СВОй бизнес», а также система социальных контрактов. Кроме того, с этого года для ветеранов-фермеров предусмотрен грант «Агромотиватор».

Игорь Комаров резюмировал, что задача Совета — вырабатывать системные решения, которые помогут усовершенствовать механизмы поддержки участников СВО и членов их семей, а также облегчат возвращение ветеранов к мирной жизни. Все предложения, озвученные в ходе дискуссии, будут зафиксированы в протоколе и направлены для реализации в федеральные и региональные структуры. Перед началом заседания полпред также провёл рабочую встречу с руководителями регионов ПФО.