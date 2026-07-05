Пермские матросы-спасатели вытащили из воды троих, не дав утонуть ребенку

За первый летний месяц на пляжах отдохнуло более двадцати пяти тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первый месяц лета позади, и хотя он не порадовал аномальной жарой, нагрузки на спасателей на городских пляжах хватило с лихвой. Сотрудники Пермской городской службы спасения подвели итоги июня. За этот период матросы-спасатели спасли трёх человек, один из них — ребёнок. Благодаря активной профилактике удалось предотвратить 1096 несчастных случаев, а в 39 случаях потребовалось оказать первую помощь.

Всего же, по подсчётам МКУ «Пермская городская служба спасения», за первый летний месяц на пляжах отдохнуло более двадцати пяти тысяч человек.

Спасатели призывают горожан не терять бдительность и в июле, напоминая, что основной причиной ЧП остается переоценка собственных сил в состоянии алкогольного опьянения и купание в необорудованных местах.